النفط ينخفض قليلا بفعل المخاوف من زيادة المعروض وتفشي كورونا

انخفضت اسعار النفط قليلا، الثلاثاء، بفعل المخاوف من زيادة المعروض وتفشي الفيروس، الا انه يلقي دعما من خطة الصين لزيادة الواردات من أمريكا وإمتثال أوبك مما جعل الاسعار تبقى فوق 40 دولار .
وفي الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد انخفضت اسعار مزيج برنت 21 سنتا او ما يعادل 0.51 % الى 45.13 دولار، فيما انخفض الخام الامريكي 20 سنتا ليصل الى 42.60 دولار.
وتخطط أوبك + لإعادة حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا هذا الشهر بعد تقليص ما يقرب من 10 ٪ من العرض العالمي في أعقاب انهيار الطلب بسبب تفشي المرض مما يجعل هناك تخوف من زيادة المعروض في وقت تظهر زيادة في تفشي المرض كوفيد 19.
على الرغم من ذلك فان الاسعار تلقي دعما من امتثال اوبك للتخفيضات في وقت تعهد العراق بخفض انتاجه بمقدار 400 الف برميل ليصل الى مليون و250 الف برميل يوميا لشهري اب وايلول.كما تلقى الاسعار دعما من الصين حينما اعلنت شركات نفط صينية مملوكة للدولة انها تنوي شراء ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في شهري آب أيلول، مما يبقي هذه الاسعار فوق 40 دولاراً.
وينتظر المستثمرون اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ يوم الأربعاء والذي ستراجع فيه الالتزام باتفاقها العالمي لخفض إمدادات النفط، رغم أنها من غير المتوقع أن تدخل أي تغييرات على الإتفاق.
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