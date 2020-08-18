

وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف".



وأضاف البيان، أن "المصرف سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن سداد ما بذمته من القروض بمختلف أنواعها فضلًا عن قروض بسماية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يتوعد 'المتلكئين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.