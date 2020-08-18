نائب: تم انهاء ملف المركبات غير الأصولية ولهذا السبب تشهد الشوارع زخما مروريا

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعد مايع الحلفي، الثلاثاء، على انهاء ملف المركبات غير الأصولية، فيما اشار الى ان الزخم المروري يعود لعدم انشاء طرق وممرات جديدة.

وقال الحلفي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي بحضور رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر"، مبيناً أنه "تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل دائرة المرور".

وأضاف الحلفي انه "جرى استعراض أبرز المعضلات التي تواجه عمل مديرية المرور العامة وتناول أهم التحديات التي تقف أمام تطوير هذه المؤسسة الحيوية"، لافتاً إلى "الدور المهم الذي تؤديه في تنظيم وضبط حركة المركبات في الطرق".

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واكد الحلفي ان "من بين المحاور التي التطرق إليها هو محور الزحام المروري الذي تشهده أغلب محافظات البلاد"، عازياً السبب إلى "عدم انشاء طرق وممرات جديدة لاستيعاب الأعداد المضاعفة من المركبات التي دخلت البلاد بعد 2003".

وتابع الحلفي "كما تم التركيز على ضرورة تجاوز الحلقات الروتينية الزائدة والتوسع في استخدام التكنلوجيا المتطورة لتخفيف الاعباء عن المواطنين"، مشدداً على "أهمية أن تصبح مسألة تأخر انجاز معاملات المواطنين من الماضي".

وشدد الحلفي "على أهمية انهاء ملف المركبات غير المسجلة والتي تصل أعدادها إلى أكثر من مئة ألف مركبة دخلت إلى البلاد بصورة غير قانونية عبر المنافذ الحدودية"، موضحا انها "تمثل خطراً كبيراً على الأمن العام لإمكانية استغلالها من قبل العصابات الاجرامية".