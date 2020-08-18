ازالة ومصادرة وانذار.. حملة في حي الحسين جنوب بغداد 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن ازالة حظائر ومصادرة اغنام جنوب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الرشيد وبأسناد دائرة الحراسات في امانة بغداد قامت بحملة ازالت خلالها عدد كبير من حظائر الاغنام المشيدة تجاوزاً على الارصفة والساحات العامة ضمن القاطع البلدي سيما المحلة 881 حي الحسين جنوب العاصمة". واضافت انه "تم مصادرة الاغنام وانذار المتجاوزين". Advertisements

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