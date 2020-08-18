اكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، الثلاثاء، ان تحالف الفتح لن يكون ملزما بأي نتائج او اتفاقات يبرمها رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى واشنطن.
وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، "اننا لن نكون معرقلين لجهود الحكومة او نضع العصا في دولاب عجلة واجباتها، وسنبقى نراقب ما تقوم به، رغم تحفظنا على بعض الامور والاجراءات"، مبينا ان "زيارة الكاظمي الى واشنطن لن نعطي اي موقف حولها بشكل مسبق وسننتظر استكمالها وعودة رئيس الوزراء وتقديم موجز لما جرى في الزيارة الى القوى السياسية ومجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: لسنا ملزمين باي اتفاقات يجريها الكاظمي بواشنطن الا في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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