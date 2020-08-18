 استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات ٢٠١٨

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الثلاثاء، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحقِّ عددٍ من المسؤولين السابقين والحاليين في محافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر الاستقدام، أفادت "بإصدار القضاء أوامر استقدامٍ لمحافظ واسط السابق، والمدير العام لتربية المحافظة، ومعاون المدير العام فيها؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في تعيينات تربية المحافظة عام ٢٠١٨".
وتابعت الدائرة أن "تحقيقات مكتب الهيئة في محافظة واسط قادت إلى وجود مخالفاتٍ في إجراءات التعيين بتربية المحافظة لعام ٢٠١٨، ولدى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المختص قرر استقدام المسؤولين بناءً على أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
وكانت الهيئة قد أعلنت في الأشهر المنصرمة عن صدور أوامر استقدام وقبض بحقِّ مسؤولين محليين في عدد من المحافظات، منها ما يتعلق بمخالفات في إجراءات التعيين في بعض مديريات التربية.
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