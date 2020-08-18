الكاظمي يطيح بقائد شرطة البصرة ومدير أمنها

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"الخليج 365" من لندن: وسط غضب شعبي وانهيار للأمن في محافظة البصرة العراقية الجنوبية، أقال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قائد شرطتها الفريق رشيد فليح ومدير أمنها، استجابة لمطالب مواطنيها في وقت تعرض ناشطان الاثنين الى محاولة اغتيال نقلا اثرها الى المستشفى للعلاج.

وأصدر الماظمي أوامر بإعفاء فليح من منصبه بعد أيام من اغتيال أحد الناشطين البارزين وتفجر تظاهرات غاضبة واشتباكات مع الشرطة في المحافظة منذ مساء الأحد. كما أقدم مسحلون مجهولون الإثنين على محاولة اغتيال الناشط في تظاهرات الاحتجاج بالبصرة عباس صبحي، الذي أصيب برصاصة، والناشطة لوديا ريمون التي أصيبت أيضاً بساقها، ما استدعى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.

استهداف ناشطين بالرصاص

من جهته قال اللواء يحي رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين إنه تم تكليف معاون قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي بمنصب قائد شرطة المحافظة بدلاً من الفريق فليح.

وأشار الى ان الكاظمي قرر أيضاً اعفاء مدير الأمن الوطني في المحافظة من مهام عمله ايضاً.

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والاثنين قالت قيادة الشرطة في المحافظة في بيان ان تظاهرة سلمية انطلقت مساء الأحد في ساحة البحرية بأتجاه مديرية الشرطة ثم بأتجاه منزل عائلة المحافظ وحال وصولهم الى المنزل ر قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة بأتجاهه وكرفان الحماية مما أدى الى حرق جزء من حديقة المنزل والكرفان.

ويقول المتظاهرون انهم يطالبون بالاعلان عن قتلة الناشط الشحماني امام محله المختص بخدمات الانترنيت وسط البصرة حين هاجمه مسلحون مجهلون واطلقوا عليه وابلا من الرصاص قتل اثرها ما اثار غضبا شعبيا ومخاوف من عودة مسلسل اغتيال الناشطين .

وتجمع المتظاهرون قرب منزل محافظ البصرة أسعد العيداني مطالبين بإقالة مدير شرطة المحافظة رشيد فليح الذي يتهمونه بالمسؤولية عن التدهور الأمني في المحافظة واطلاق يد عناصر المليشيات.

ويؤكد الناشطون ان القوات الامنية تعرضت للمتظاهرين وواجهتهم بالرصاص الحي وطاردتهم في الشوارع المحيطة بالمنزل ما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

والسبت الماضي اكد الكاظمي في كلمة أثناء حضوره حفل تخرج دورة تأهيلية لقوات وزارة الداخلية ان دور القوات الأمنية الحقيقي هو الدفاع عن حق كل عراقي في التعبير عن رأيه والحفاظ على كرامته وقال "علينا أن نتذكر جيدا أن المتظاهر الذي خرج الى الشارع مطالبا بحق مشروع وبأسلوب حضاري وسلمي، هو منا ونحن منه، فهو إما أخ لنا أو ابن عمّنا أو واحد من أبناء عشيرتنا".