وصنعت "الجعة" أولاً في العراق

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"الخليج 365" من لندن: أعلن عن بيع قرص طيني عمره 5000 عام، كان صنع في العراق، ويعرض تفاصيل مكونات البيرة (الجعة) ويحمل "أول توقيع في العالم''.

وذكر تقرير أن الجهاز اللوحي الأثري الذي بيع بمبلغ 175 ألف جنيه إسترليني في مزاد علني في لندن، هو أقدم سجل معروف لأي اسم شخصي في التاريخ، ويشار إليه برموز تترجم كـ "KU" و"SIM" في الزاوية اليسرى العليا.

يفسر الخبراء ذلك على أنه تهجئة اسم "كوشيم"، وربما هو اسم كاتب الحكومة الذي أجرى التسجيل على الجهاز اللوحي لأغراض إدارية. حسب صحيفة (ديلي ميل) اللندنية.

معبد أنانا

ويبدو أن النقوش الأخرى على القطعة تصور كيف تم إنتاج البيرة في معبد إنانا في الشرق الأوسط في 3100 قبل الميلاد ويفترض أنها توضح صفقة صنع البيرة.

ويتم توضيح عملية تحويل الشعير أو الذرة إلى بيرة ونقلها إلى مصنع الجعة من خلال الصور البدائية للحبوب والزجاجات.

وتم تصنيع الجهاز اللوحي المربّع الذي يبلغ مقاسه 3 بوصات X 3 بوصات، الذي تم بيعه بواسطة بلومزبري للمزادات (Bloomsbury Auctions) في لندن، في مدينة أوروك القديمة، في جنوب العراق حاليًا.

تشققات

ويحتوي الجهاز اللوحي على عدد قليل من التشققات الشعرية ولكن بخلاف ذلك كان يعتبر في حالة "ممتازة". وحقق ما يقرب من ضعف تقديره البالغ 90 ألف جنيه إسترليني عندما بيعت مع بلومزبري للمزادات.

وبيع اللوح لجامع آثار أميركي، بسعر 140 ألف جنيه إسترليني، مع رسوم إضافية رفع الرقم الإجمالي إلى 175 ألف جنيه إسترليني.

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وقال تيموثي بولتون، المتخصص في بلومزبري للمزادات: "يحصل المرء على فرص قليلة فقط للعمل مع أي عنصر بهذه الأهمية، مما يمثل علامة فارقة في ربما أهم اختراع بشري - الكتابة".

ويعد اللوح جزءًا من مجموعة Schøyen Collection ، وهي مجموعة خاصة كبيرة ورائعة من المخطوطات، يعود بعضها إلى ما قبل 5300 عام.

وقال مزاد بلومزبري: "هذا الجهاز اللوحي الإداري الرائع والرائع بشكل استثنائي ليس فقط أفضل جهاز لوحي من هذا القبيل في مجموعة Schøyen Collection، ولكنه يدعي أيضًا أنه أقدم سجل معروف لأي اسم شخصي في التاريخ".

الاسم الأقدم

وكوشيم هو أقدم مثال معروف مكتوبًا لشخص محدد، على الرغم من أن بعض المصادر تدعي عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاسم يشير إلى شخص أو مؤسسة.

وعلى الجهاز اللوحي، يُشار إلى "KU" و "SIM" برمزين في الزاوية اليسرى العلوية - مستطيل أفقي مقسم إلى قسمين وورقة تشير لأسفل تحته مباشرة.

وتصور الرموز العملية الصناعية الكاملة لصنع البيرة على اللوح، من الشعير أو الذرة، إلى مبنى من الطوب بمدخنة قد تكون مصنع الجعة نفسه والشعير أو الذرة داخل جرة تدل على الجعة.

وتشير النقاط والانطباعات الأخرى على الصلصال على الأرجح إلى الأرقام وربما سجلت كميات الجعة التي يتم إنتاجها.

يذكر أن البيرة هي واحدة من أقدم المشروبات التي أنتجها البشر، حيث يعود تاريخ بيرة الشعير إلى 5000 قبل الميلاد في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين. وغالبًا ما كان صانعو البيرة هم من النساء وكان المشروب الكحولي يستخدم أحيانًا كدواء مضاد حيوي.