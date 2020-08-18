إسقاط مروحية تركية وإعطاب ثانية في كردستان العراق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أسقط حزب العمال الكردستاني الاثنين مروحية عسكرية تركية وأصاب أخرى بأضرار في إقليم كردستان العراق، رداً على مقتل أحد قادته مع ضابطين من الجيش العراقي بغارة تركية في الأسبوع الماضي.

أربيل: أعلن حزب العمال الكردستاني الاثنين إسقاط مروحية عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق، رداً على مقتل أحد قادته مع ضابطين من الجيش العراقي الأسبوع الماضي. وأكد مدير ناحية كاني ماسي حيث سقطت المروحية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، تحطّم الطائرة التركية.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني: "نفذت قواتنا (...) عملية عسكرية استهدفت من خلالها مروحيات من نوع سكورسكي (...) وتمكنت قواتنا من تحقيق إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات التركية".

وأضاف في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه: "بعد عشر دقائق من إسقاط المروحية الأولى، تمكنت قواتنا من تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية من نوع سكورسكي وأجبروها على الفرار".

وأفاد سربست عقراوي، مدير ناحية كاني ماسي، لفرنس برس أنه ليس بامكانه تأكيد إصابة المروحية الثانية ولا حجم الخسائر، إذ إن الوصول إلى منطقة المعارك متعذر الى حد بعيد.

Advertisements

وأوضح البيان: "تم تنفيذ هذه العملية استذكاراً لروح الشهيد القائد عكيد كرزان واثنين من ضباط الجيش العراقي الذين استشهدوا في غارة جوية لجيش الاحتلال التركي".

ولم يتسنَ حتى الساعة الحصول على رد فعل من مسؤولين أتراك.

استهداف تركي

والثلاثاء الماضي، استهدفت مروحية تركية اجتماعاً يعقده قادة في جهاز حرس الحدود العراقي مع مقاتلين في حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل ضابطين عراقيين وجندي وقائد من حزب العمال. احتجّت بغداد بشدة على هذا الهجوم لدى أنقرة. لكن تركيا تواصل غاراتها الجوية وهجماتها البرية مؤكدةً أن من واجبها تولي التصدي لحزب العمال الكردستاني طالما بغداد "تغض النظر" عن أنشطته فيما تعتبره تركيا على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظّمة إرهابيّة".

يحاول العراق من جهته، التواصل مع دول عربية وأوروبية لإرغام أنقرة على الانسحاب من أراضيه حيث تحتفظ منذ 25 عاماً بمواقع عسكرية للتصدي لحزب العمال الكردستاني الذي زاد قواعده في إقليم كردستان.