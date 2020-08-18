الهنداوي: هذه اجراءاتنا لانتخابات مبكرة نزيهة

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ايلاف من لندن : كشف حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات عن الاجراءات التي تتخذ حاليا لضمان اجرائها نزيهة وشفافة مؤكدا ان مسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق الجميع بما فيهم الناخبون والمجتمع الدولي واعتماد التقنيات العالمية الحديثة للتصويت لمنع التزوير والخروقات.

وشدد الدكتور الهنداوي الذي شغل رئاسة المفوضية العليا للانتخابات في اول اقتراع عام جرى بعد سقوط النظام السابق في حوار مع "ايلاف" الاثنين على ضرورة تعبئة الاف العراقيين المنخرطين في شبكات عراقية متخصصة في مراقبة الانتخابات وهي تمتلك اكثر من عشرة آلاف مراقب في كل المحافظات العراقية.. وفيما يلي الجزء الاول من الحوار:

شروط المفوضية لاجراء الانتخابات في موعدها

* حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اربعة شروط لأجراء الانتخابات المبكرة هي : تشريع قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالتصديق على نتائج الانتخابات وتهيئة الموازنة الانتخابية وحل مشاكل عملها..هل تعتقدون ان الفترة المتبقية على موعدها ستمكن من تلبية هذه الشروط؟

... النقطة الاهم هي ان المفوضية أعلنت استعدادها لإجراء انتخابات مبكرة وفق الموعد الذي حدده رئيس الوزراء ووعدت ان تكون حرة ونزيهة وشفافة وبحضور الأمم المتحدة والمراقبة الوطنية والدولي. اما الشروط فهي طبيعية وعلى الجهات المعنية توفيرها بأسرع ما يمكن للحاجة الماسة لها وهي قيام مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن وإكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا وقيام الحكومة بتيسير الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات الاخرى. وقد اوعز رئيس الوزراء الى الوزارات المعنية بالاسراع في تلبية كافة احتياجات المفوضية المتعلقة بالانتخابات المبكرة.

المسألة العاجلة

* هل تعتقدون ان الفترة المتبقية على موعد الانتخابات ستسمح بتلبية هذه الشروط؟

... الفترة الزمنية المتبقية حوالي عشرة اشهر وهي كافية جدا لتوفير متطلبات الانتخابات إذا وجدت الإرادة السياسية الجدية لدى الجميع وخاصة الكتل البرلمانية او السياسية المتنفذة في مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الحصرية، وتوفرت الجدارة المهنية لدى مفوضية الانتخابات باعتبارها السلطة الانتخابية الحصرية ايضا.

وفي رأينا ان المسألة العاجلة الاهم الآن هي إكمال قانون الانتخابات تمهيدا للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذا. وهنالك حاليا مناقشات واسعة وتعهدات من قبل الكتل لانجاز ذلك. ومن المهم ان نشير هنا الى ان مجلس النواب كان قد صوت على القانون قبل 7 أشهر لكنه لم يستكمل الجداول التي تحدد مناطق الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين في كل دائرة باعتبار ان القانون الجديد يعتمد نظام الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.

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أربع خطوات على طريق الانتخابات

* ما هي الخطوات المتخذة لحد الآن لاجراء الانتخابات المبكرة؟

...الاستعدادات لا زالت في مرحلتها الاولى او التحضيرية وتنصب حاليا على استكمال المتطلبات الاساسية للانطلاق وتتركز في اربع مجالات واولها المجال التشريعي المتمثل بالاقرار النهائي لقانون الانتخابات الجديد ووضع الاطار القانوني لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية وكلاهما من مهمات السلطة التشريعية، والمجال التنفيذي ثانيا ويخص بناء القدرات الفعلية لمفوضية الانتخابات، ثم يأتي تفعيل دور فريق الانتخابات التابع للامم المتحدة في تقديم المساعدة الفنية للمفوضية وهناك ايضا لزوم توفير التخصيصات المالية للانتخابات وتطوير دور شبكات المراقبة الوطنية والدولية فضلا عن وضع خطط واقعية للحد من اعمال التزوير والخروقات المختلفة وردع استعمال العنف والترهيب والمال السياسي والمال الاجنبي وسواها من العوامل المؤثرة سلبا في الممارسة الانتخابية.

اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات

* يؤكد البرنامج الوزاري لحكومة الكاظمي على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.. هل تعدون بذلك وماهي خططكم لضمان ذلك؟

... نعمل من اجل ذلك لكنها مسؤولية وطنية وتقع على عاتق الجميع بما فيهم الناخبون والمجتمع الدولي. من جهة المفوضية عليها اعتماد التقنيات العالمية الحديثة في الانتخابات عبر وضع كافة الخطط والنظم الجديرة بمنع التزوير والخروقات وضمان دقة ومصداقية الشركة الناقلة وتمتعها بسمعة دولة في درجة المسؤولية باستعمال المنظومات الالكترونية الخاصة بالانتخابات فضلا عن الاعتماد الحصري للنظام البايومتري في طريقة التسجيل والغاء التسجيل اليدوي الذي يعتبر مصدرا مهما من مصادر اختراق العملية الانتخابية، وكذلك والابتعاد عن النقل اليدوي للنتائج الذي فيه مساحة واسعة للتدخلات غير القانونية في نتائج الانتخابات.

شبكات دولية رصينة لمراقبة الانتخابات

* وماذا عن مراقبة الامم المتحدة للانتخابات؟

... من الضروري جدا تشديد مراقبة الانتخابات على جميع المستويات الوطنية والدولية. الامم المتحدة لا تمتلك شبكات دولية لمراقبة الانتخابات لكنها تستطيع دعم وتشجيع وحتى المساعدة في قدوم شبكات المراقبة الدولية الرصينة. ومن الضروري ايضا وخاصة تعبئة الاف العراقيين المنخرطين في شبكات عراقية متخصصة في مراقبة الانتخابات العراقية وبعضهم يمتلك خبرة جيدة لا سيما شبكات شمس وعين وتموز وحمورابي المستعدة وتعميق وعيها واعطائها الفرصة في رصد العملية الانتخابية لا سيما وهي تمتلك اكثر من عشرة آلاف مراقب في كل المحافظات العراقية، لمراقبة سير العملية في كل مراحلها بدءأ من تحديث سجلات الناخبين وحتى اعلان النتائج. كما ينبغي على المفوضية التشدد في تطبيق القرارات والاجراءات الخاصة بحظر التلاعب في بطاقة الناخب وضمان تنفيذ القانون والاجراءات وعدم التهاون فيها والالتزام التام بها لانجاح العملية الانتخابية ودعوتها الكيانات السياسية بأن تعتمد على اقناع الناخب بالطرق الشرعية وعدم اللجوء الى الطرق غير القانونية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن نهاية الشهر الماضي عن تحديد يوم 6 حزيران يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة . وقال الكاظمي في كلمة متلفزة إنه سيعمل على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها مطالبا البرلمان بإرسال قانون الانتخابات الجديد إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

وإجراء انتخابات مبكرة هو من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين خرجوا منذ الاول من تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي في مظاهرات حاشدة ضد الفساد وتردي الخدمات والهيمنة الايرانية على الشؤون العراقية وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

واختار البرلمان الكاظمي في السابع من أيار مايو الماضي ليترأس حكومة تقود البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة، وقد استقال سلفه عادل عبد المهدي بضغط من الاحتجاجات في كانون الأول ديسمبر الماضي وسط دعوات شعبية لاجراء انتخابات أكثر نزاهة وإدخال تغييرات على عملية التصويت وعلى تشكيلة مجلس مفوضية الانتخابات بعد اتهامات واسعة بالتزوير في آخر انتخابات أجريت على مستوى البلاد عام 2018.