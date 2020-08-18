الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابيين' أُُثنين في القائم

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين في القائم بمحافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة الالى ٣٠ (قيادة عمليات الجزيرة) تمكنت من القاء القبض على اثنين الارهابيين في منطقة الخصيم بقضاء القائم الانبار".

وأضاف البيان أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".