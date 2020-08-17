تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وأقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء المرقم 73 لسنة 2020، بشأن وضع الآليات والضوابط، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعيين بقية ذوي المهن الطبية والصحية.

وبشأن واقع المنظومة الكهربائية في العراق، اتخذ جملة مقررات بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبما يؤمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعن التهيئة لموسم الصيف المقبل، والمباشرة بصيانة الوحدات الإنتاجية وخطوط النقل والتوزيع، اتخذ المجلس قرارات عدة وهي:



1- تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 48 لسنة 2019، وأن تناط الصلاحية فيه للوزير حصراً وللمناطق والقطاعات كافة.