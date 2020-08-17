حقيقة اتهام محافظ البصرة للكاظمي بشأن التحريض للتظاهرات

كشف مكتب محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، حقيقة اتهام المحافظ لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان النحريض للتظاهرات.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم تداوله حول اتهام محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاره في آخر زيارة له للمحافظة، بالتحريض للخروج بتظاهرة تقوض أمن المحافظة، وعزم المحافظ تقديم الاستقالة من منصبه في حال الخروج بهذه التظاهرة، عار عن الصحة".

واضاف "اننا نحث البصريّين على أن يتلقوا الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاستماع إلى الأصوات النشاز والمدسوسة التي تريد أن تخلط الأمور وتعيد البصرة إلى الفوضى، بعد أن أصبحت مثالاً لضبط النفس والتظاهر السلمي".