برشلونة يستقر على مدربه الجديد

2020-08-17 | 15:31
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية عن المدرب "المختار" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخلافة، كيكي سيتين، في منصب المدير الفني.
وغرد الصحفي الشهير بالشبكة العالمية، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "رونالد كومان تم اختياره مدربًا جديدًا في برشلونة".
وتابع: "كومان سيرحل عن منتخب هولندا الأول للانضمام إلى برشلونة، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة هذا الأسبوع".
ويدرب كومان في الوقت الحالي منتخب هولندا الذي كان يستعد للمشاركة في كأس أمم أوروبا 2020 ولكن تم تأجيل البطولة لمدة عام بسبب فيروس كورونا.
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