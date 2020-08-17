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برشلونة يستقر على مدربه الجديد

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2020-08-17 | 15:31

برشلونة يستقر على مدربه الجديد

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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية عن المدرب "المختار" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لخلافة، كيكي سيتين، في منصب المدير الفني.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار اليوم، الأثنين، بإقالة سيتين بعد الفضيحة الكبرى أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية من بطولة والخسارة بنتيجة 8-2.

وغرد الصحفي الشهير بالشبكة العالمية، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "رونالد كومان تم اختياره مدربًا جديدًا في برشلونة".


وتابع: "كومان سيرحل عن منتخب هولندا الأول للانضمام إلى برشلونة، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة هذا الأسبوع".

ويدرب كومان في الوقت الحالي منتخب هولندا الذي كان يستعد للمشاركة في كأس أمم أوروبا 2020 ولكن تم تأجيل البطولة لمدة عام بسبب فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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