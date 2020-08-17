حكومة كردستان: رواتب موظفي الاقليم ستوزع باقرب وقت

اكدت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، ان رواتب موظفي الاقليم ستوزع باقرب وقت، فيما اعرب عن اسفه لما يمر به الاقليم من مرحلة خطيرة.

وقالت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس("، مبينا انه "جرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع المالي في إقليم كردستان وآلية توزيع الرواتب".

Advertisements

وبشأن توزيع الرواتب، وبعد الاتفاق مع بغداد وتبيان الوضع المالي في الإقليم عن كثب، تقرر أن "توزع الرواتب وفق الإيرادات المُتاحة وبأقرب وقت وبشكل عادل، على أن يتم توزيع الرواتب وفق آلية تتناسب مع الإيرادات المالية المتحققة في الوقت المناسب بالاعتماد على إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية، إضافة إلى المبلغ الذي ترسله بغداد لإقليم كوردستان، على أن تُحدد نسبة الرواتب شهرياً وفق الإيرادات الشهرية".

وتابعت ان "الاجتماع بحث الأوضاع الصحية وسبل مواجهة وباء كورونا في إقليم كردستان"، لافتة الى ان "مجلس الوزراء اعرب عن أسفه لما يمر به إقليم كردستان من مرحلة خطيرة في خضم ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، مما يحتم على المواطنين الالتزام بالإجراءات والوقائية والتعليمات الصحية".

واكدت ان "الحكومة اتخذت ومنذ بداية تفشي الفيروس، التدابير اللازمة وتمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الأوضاع، وكانت إجراءاتها محل ثناء وتقدير في الداخل والخارج، إلا أنه، وللأسف، وفي ظل عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية، وصلنا إلى هذا المستوى الخطير الذي نعيشه اليوم"، داعية "المواطنين الى الالتزام بتلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم".