رئاسة البرلمان تطالب باطلاق منحة او مكافئة مالية شهرية للمختارين

واكد الكعبي بحسب البيان، ان " عمل المختارين له اهمية قصوى في العديد من الجوانب الامنية والاجتماعية والخدمية , وخاصة خلال الفترة الاخيرة وتفشي جائحة كورونا حيث عمل المختارين جنبا الى جنب مع الجهات الصحية والتوعية ".
واوضح البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة مشروع قانون المختارين الذي يهدف الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته تجاه منطقة عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها ".
وبين ان "اكثر من 1600 مختار موزعين على كافة احياء ومحلات مناطق بغداد ، بينهم 450 مختار صدرت اوامر تثبيتهم من قبل المحافظة ويتقاضون مبلغ 250 الف دينار شهريا , فيما لم يشمل البقية وهناك عدم انتظام في دفع مستحقاتهم , كما تطرق البعض الى اهمية تامين حماية امنية لهذه الشريحة ".
وطالب الكعبي الجهات ذات العلاقة "بضرورة اطلاق منحة او مكافئة مالية شهرية للمختارين مقابل الخدمات التي يؤدونها سواء لدوائر الدولة او للمواطنين لحين تعديل قانون المختارين الذي سيتضمن كافة هذه التفاصيل , فضلا عن الاسراع بتنسيق العمل بين دوائر الدولة المعنية بقسم المعلومات والمختارين لغرض اصدار بطاقات السكن ".
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