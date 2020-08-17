قرر مجلس الوزراء، الاثنين، تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية. وذكرت وسائل اعلامية حكومية ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، على تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية". واضافت ان "مباشرتهم تكون بعد اقرار الموازنة".

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