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الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

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غادر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لبنان، متوجها إلى لاهاي في هولندا، حيث مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده المقرر غدا.
ومن المقرر أن يدلي الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحافي يتناول فيه الحكم الصادر.

وكان بهاء الحريري، نجل رفيق الحريري الأكبر، أهاب باللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة.

واغتيل رئيس الحكومة رفيق الحريري في العام 2005 بانفجار استهدف موكبه في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وتقول المحكمة الدولية عبر موقعها على الإنترنت إن "المتهمين الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة بلبنان، فيما خص هذا الاعتداء هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا".

وأشارت إلى أنه "قد أُسندت إليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدا، وتهمة محاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وهم يحاكمون غيابيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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