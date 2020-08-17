الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

غادر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لبنان، متوجها إلى لاهاي في هولندا، حيث مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده المقرر غدا.
وكان بهاء الحريري، نجل رفيق الحريري الأكبر، أهاب باللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة.
وتقول المحكمة الدولية عبر موقعها على الإنترنت إن "المتهمين الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة بلبنان، فيما خص هذا الاعتداء هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا".
وأشارت إلى أنه "قد أُسندت إليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدا، وتهمة محاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وهم يحاكمون غيابيا".
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