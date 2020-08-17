الرئيس الإسرائيلي يدعو بن زايد إلى زيارة القدس

دعا الرئيس الإسرائيلي، الاثنين، ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق التطبيع مع الإمارات. وكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على تويتر "آمل أن يساعد الاتفاق بين بلدينا في بناء وتعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، وتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار إقليمي"، وأضاف أنه أرسل رسالة الدعوة.

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