نائب: الانتخابات المبكرة الحل الامثل لانقاذ البلاد

اعتبر النائب عن تحالف النصر رياض التميمي، الاثنين، ان الانتخابات المبكرة هي الحل الامثل لانقاذ البلاد. وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانتخابات المبكرة هي الحل الامثل لانقاذ البلاد من الازمات"، مطالبا "بمراعاة اوضاع ديالى باعتبارها خليطا من السنة والشيعة فضلا عن العرب والكرد والتركمان داخل الاقضية الخمسة للمحافظة".



واضاف انه" لا سبيل لضمان العدالة الا بتقليل دوائرها الانتخابية وجعل المحافظة دائرتين فقط".

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