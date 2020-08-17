صحة الكرخ: لهذا السبب ارتفعت الاصابات بكورونا في التاجي

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، عن سبب ارتفاع الاصابات بكورونا في منطقة التاجي بالعاصمة.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في مقطع فيديو على هامش زيارته اليوم الى منطقة التاجي، وتابعته الخليج 365، ان "عدد الاصابات المسجلة في التاجي بلغت 540 حالة و9 وفيات".

واضاف "ما اكتشفناه انه في هذه المنطقة وخاصة قرية الرافدين توجد عوائل مصابة ولم يراجعوا المراكز الصحية ولا المستشفيات"، مشيرا الى ان "صحة بعضهم متردية وبحاجة لدخول المستشفى".

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وتابع ان "اي شخص وخاصة كبار السن عندما يشعر باي اعراض يجب ضرورة مراجعة العيادات والمستشفيات"، لافتا الى ان "هناك حالات كثيرة في منطقة التاجي وخاصة من المناطق الريفية بحاجة الى فحص".

واكد "اننا وجهنا بارسال فرق طبية لفحصهم واخذ المسحات بتلك المناطق"، داعيا "المواطنين الى مراجعة اقرب مركز صحي ليتم فحصهم حتى لا نفقد اي شخص وخاصة كبار السن".