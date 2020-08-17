رأى عضو مجلس النواب ظافر العاني، الاثنين، أن العراق "ليس مضطراً" لحمل "رسائل" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهماً طهران بتحويل بغداد إلى "ساعي بريد".
وأضاف العاني أن "هدف إيران تقزيم العراق في نظر المجتمع الدولي، عندما تحوله إلى مجرد ساعي بريد لرسائل فيلق القدس الإيراني".
وكان السياسي عزت الشابندر كشف، مساء أمس الأحد، عن لقاء عقد بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن الأخير استمع إلى "رسائل ناعمة" من قاآني قبل زيارته إلى الولايات المتحدة المقررة في ٢٠ آب الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العاني: لسنا مضطرين لحمل رسائل قاآني إلى ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.