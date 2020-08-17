وأشار الموقع الرسمي لـ"تلغرام" في تدوينة له إلى أنه سيكون بإمكان المستخدم الانتقال بين الاتصال الصوتي والاتصال عبر الفيديو أثناء المكالمة.
كما ستسمح الخدمة الجديدة بتبادل الرسائل النصية عبر التطبيق أثناء الاتصال عبر الفيديو من دون إنهاء الاتصال.
يذكر أن تطبيق "تلغرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا vk.com، في عام 2013.
كما ستسمح الخدمة الجديدة بتبادل الرسائل النصية عبر التطبيق أثناء الاتصال عبر الفيديو من دون إنهاء الاتصال.
يذكر أن تطبيق "تلغرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا vk.com، في عام 2013.
ويبلغ عدد مستخدمي "تلغرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده السابع.. 'تلغرام' يطلق خدمة الاتصال عبر الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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