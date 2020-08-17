تعرف على أكثر الشركات العالمية مديونية لعام 2020

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المجلة لعام 2020 واطلعت عليها الخليج 365، فإن "شركة AT&T عملاق الاتصالات الامريكية جاءت بالمرتبة الاولى من بين الشركات الاخرى حيث تركت ديونًا صافية في حدود 147.5 مليار دولار، فيما جاءت بالمرتبة الثانية شركة فورد الامريكية للسيارات وبديون بلغت 114.4 مليار دولار دولار، مبينة ان الشركة اصبحت غارقة بالديون مع انتشار المرض كوفيد 19 حيث انخفضت مبيعاتها واغلقت مصناعها جزئيا".وأضافت المجلة أن "شركة فيرايزون الامريكية للإتصالات جاءت ثالثا باكبر الشركات مديونية وبواقع 106.5 مليار دولار، فيما جاءت شركة Comcast للهاتف والانترنيت الامريكية بالمرتبة الرابعة وبديون بلغت 105.7 مليار دولار"، مبينة ان "شركة بيمكس المكسيكية النفطية Petróleos Mexicanos (Pemex) جاءت بالمرتبة الخامسة وبديون بلغت 104.8 مليار دولار، فيما جاءت شركة إيفرجراند الصينية للعقارات Evergrande Group بالمرتبة السادسة وبديون بلغت 100 مليار دولار".وأشارت الى ان "صانع الجعة البلجيكي Anheuser-Busch InBev جاء بالمرتبة السابعة وبديون بلغت 95.8 مليار دولار، ومن ثم جاءت شركة سوفت بنك الياباني Softbank بالمرتبة الثامنة وبديون بلغت 93.4 مليار دولار ومن ثم جاء بالمرتبة التاسعة شركة ابل Apple الامريكية للهواتف الذكية وبالرغم من الاحتياطيات الكبيرة التي تملكها البالغة 200 مليار دولار فانها مدينة بـ89.7 مليار دولار، واخيرا جاءت بالمرتبة العاشرة شركة جنرال اليكتريك General Electric الامريكية وبديون بلغت 67 مليار دولار.

وبينت المجلة أنه "يمكن استخدام القروض والسندات بشكل معقول للاستثمار، لكن الكثير من الديون يمكن أن يكون كارثيًا على الشركة، خاصةً إذا كان الاقتصاد يتجه للاسفل".

ولفتت الى أن "الاقتصاد العالمي لم يشهد قط ركودًا مثل هذا تمامًا في مواجهة التأثير المدمر لوباء COVID-19، فإن العديد من الشركات كانت بالفعل أقل قدرة على الوفاء بالديون التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها، وسيحذو الكثيرون حذوها في الأشهر والسنوات القادمة عندما يحين موعد استحقاق ديونها".