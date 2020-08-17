بالفيديو: بين أسوأ المدن وأفضلها للعيش... ما واقع بغداد؟‎

ما أضفى شيئاً من الشرعية على السهام التي وُجهت وتُوجه لمنصب أمين بغداد، ومن بينها ما قيل مؤخراً عن عزم رئيس مجلس الوزراء تغيير أمينة العاصمة، ذكرى علوش.

فالكاظمي غير راضٍ، ويريدُ، بحسب آخر بياناتِ مكتبهِ الإعلامي، أن يقومَ بتغييرٍ ملحوظٍ في العاصمة. بينما تبحث قوىً سياسيةٌ بالمقابل، عن منفذ يوصلها للمنصب.

أما لسان حال الأمانة، فإن أغلب إيراداتها قد توقفت بقرارات حكومية، جاءت لتخفف العبء على كاهل المواطن والمستأجر من الأمانة، بينما وصل العام إلى نهايته، من دون أن يُقر قانون الموازنة الاتحادية.

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