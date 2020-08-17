التربية تتحدث عن أسئلة امتحانات السادس الإعدادي

قالت وزارة التربية، اليوم الاثنين، إن أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية التي من المقرر أن تبدأ في الأول من أيلول المقبل، ستراعي ظروف الطلبة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة قولها إن "أسئلة امتحانات السادس الإعدادي ستراعي ظروف الطلبة".
وفي سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن هناك "مقترحات ونقاشات متواصلة حول آلية العام الدراسي المقبل".وكانت وزارة التربية أعلنت، أمس الأحد، عن تكثيف جهودها لانجاح امتحانات المرحلة الإعدادية.
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