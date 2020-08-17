الرافدين يعلن شمول دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي:

- مديرية جنسية وجوازات والاقامة في محافظة بابل - مديرية احوال الكرخ - الادلة الجنائية في بغداد -مديرية شرطة الطاقة - حرس الحدود - المقر - بغداد Advertisements - وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي - الدفاع المدني - المقر العام-بغداد - الدفاع المدني في محافظة بابل - المعهد العالي للتطوير الامني - الدفاع المدني / الكرخ - الدفاع المدني / الرصافة". وأشار المكتب إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans".

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