إطلاق نار في تكساس وسقوط جرحى من الشرطة الأميركية

وذكرت الشرطة، في بيان نشرته على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".

وأضافت، أنها "لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار، وأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة".

