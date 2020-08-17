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إطلاق نار في تكساس وسقوط جرحى من الشرطة الأميركية

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أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.
وذكرت الشرطة، في بيان نشرته على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".

وأضافت، أنها "لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار، وأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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