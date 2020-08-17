إطلاق نار في تكساس وسقوط جرحى من الشرطة الأميركية

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.
وذكرت الشرطة، في بيان نشرته على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".
وأضافت، أنها "لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار، وأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة".
وأضافت، أنها "لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار، وأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة".
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