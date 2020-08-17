الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا لشركة ' CanSino '

قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة CanSino حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح Ad5-nCOV ضد كوفيد-19 .

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19. ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 آب.



وقالت وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح CanSino. وذكرت CanSino أنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.



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