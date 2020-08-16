الشابندر: الكاظمي يلتقي قاآني قبل سفره الى الولايات المتحدة

كشف السياسي عزت الشابندر، الأحد، عن لقاء عقد بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن الأخير استمع إلى "رسائل ناعمة" من قاآني قبل زيارته إلى الولايات المتحدة المقررة في ٢٠ آب الحالي.

وقال الشابندر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "في الوقت الذي لم تتوقف صواريخ الكاتيوشا على القوات الأميركية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم، استقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني واستمع إلى رسائله الناعمة قبل سفر الأول إلى الولايات المتحدة الأميركي ولقائه ترامب يوم ٢٠ من هذا الشهر".



يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل.

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