2020-08-16 | 22:49
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وكان برونو فرنانديز قد سجل هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 9، من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 26 تمكن سوسو من تسجيل هدف التعادل لـ إشبيلية.
وأحرز النادي الأندلسي هدف الفوز في الدقيقة 78 عن طريق لوك دي يونج.
يُذكر أن إشبيلية سيواجه الفائز من مباراة الغد بين إنتر ميلان وشاختار، في نهائي البطولة يوم الجمعة المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اشبيلية يقصي مانشستر يونايتد ويبلغ نهائي الدوري الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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