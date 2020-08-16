اشبيلية يقصي مانشستر يونايتد ويبلغ نهائي الدوري الاوروبي

وتواجه الفريقان في مباراة نصف النهائي، مساء اليوم الأحد، وفاز إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

وكان برونو فرنانديز قد سجل هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 9، من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 26 تمكن سوسو من تسجيل هدف التعادل لـ إشبيلية.



وأحرز النادي الأندلسي هدف الفوز في الدقيقة 78 عن طريق لوك دي يونج.

يُذكر أن إشبيلية سيواجه الفائز من مباراة الغد بين إنتر ميلان وشاختار، في نهائي البطولة يوم الجمعة المُقبل.