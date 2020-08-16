فنانة أمريكية شهيرة تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

وقالت في تغريدة لها: "تفكيك ترامب المحسوب لـ"USPS" يثبت شيئا واحدا بوضوح: إنه مدرك جيدا أننا لا نريده كرئيس لنا، لقد اختار الغش بشكل صارخ وتعريض حياة ملايين الأمريكيين للخطر في محاولة للبقاء في السلطة".
وأضافت المطربة الحاصدة لجوائز "غرامي" الموسيقية في تغريدة أخرى: "إن قيادة دونالد ترامب غير الفعالة فاقمت الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير، وهو الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت والتصويت بأمان، أطالب باقتراع مبكرا، صوّتوا مبكرا".
وتأتي تغريدات تايلور سويفت بالتزامن مع تدقيق متزايد ضد الحكومة الفيدرالية وطريقة تعاملها مع خدمة البريد، بعد أن قال دونالد ترامب في وقت سابق إنه عارض تمويل الخدمة بسبب التصويت عبر البريد، ما أثار مزاعم بأنه يتلاعب بالخدمة البريدية بنفسه.
وتسببت جائحة فيروس "كورونا" المستجد المستمر إلى زيادة قياسية في مستويات التصويت بالبريد بدلا من التصويت شخصيا، وحاول ترامب تقييد طريقة التصويت بالبريد لأنه يقول إنها ستضر بفرص إعادة انتخابه والجمهوريين في جميع المجالات.
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "قد يستغرق الأمر عدة أشهر. قد تكون حتى سنوات".
وفي وقت سابق نشر ترامب تغريدة على تويتر توقع فيها تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 إذا تم السماح بإجراء التصويت عبر البريد وقال :"سيتم تزوير انتخابات 2020 بالكامل إذا سمح بإجراء التصويت بالبريد ، ويعرف الجميع ذلك. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحديث عن النفوذ الأجنبي، لكن نفس الأشخاص لن يناقشوا حتى فساد الانتخابات التي تجرى بالبريد.. انظروا إلى باترسون ونيوجيرسي.. 20٪ من الأصوات تالفة!".
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