دعا النائب منصور البعيجي، الاحد، وزارة التربية الى الاستماع لراي اولياء امور الطلاب واحتساب المعدل التراكمي كدرجة نهائية لهم، فيما حمل الوزارة والجهات المعنية المسؤولية كاملة في حال اصابة الطلاب بكورونا.
وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "على وزارة التربية وهيئة الراي الاخذ بعين الاعتبار المناشدات الكبيرة التي ينادي بها اولياء الامور وطلاب المراحل المنتهية باحتساب المعدل التراكمي لهم خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها ليس بلدنا وحده وانما العالم باسره" .
واضاف البعيجي ان "اجراء الامتحانات خلال الظرف الراهن بتفشي جائحة كورونا سيؤدي الى كارثة بابنائنا اثناء تاديتهم الامتحان، لذلك على وزارة التربية ان تعمل على حماية ابنائنا والغاء الامتحان النهائي لمنع التجمعات باحتساب المعدل التراكمي لهم من اجل تجاوز هذه الازمة التي يمر بها العالم باسره وليس بلدنا فقط".
وحمل البعيجي "الوزارة والجهات المعنية المسؤولية كاملة في حال اصابة الطلاب بالفيروس باجراء الامتحانات دون التعاطي الايجابي مع المناشدات الشعبية باحتساب المعدل التراكمي ولهذا العام فقط للظرف الاستثنائي الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب مخاطبا التربية: استمعوا الى اولياء امور الطلاب واعتمدوا المعدل التراكمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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