نائب يطالب الصحة باستبدال أسم مستشفى 'الشيخ زايد' بإسم عراقي

طالب النائب وجيه عباس، السبت، وزارة الصحة باستبدال اسم مستشفى ( الشيخ زايد) باسم عراقي "لم تتلطخ يداه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني".



وقال عباس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشفى (الحيدري) وسط بغداد الذي بني في نيسان ١٩٥٦( قبل تأسيس الامارات بعشرين عاماً) والذي قام المقبور عدي بتسميته بـ (المستشفى الاولمبي) وبعد سقوط النظام قامت جهة مجهولة باستغلال فوضى تغيير الاسماء التي ظهرت بعد 2003 لتقوم بتسمية المستشفى باسم (الشيخ زايد)".



وأضاف أنه "نتيجة لرغبة العراقيين في فتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربي سكت الجميع عن التسمية او رحب بها، لكن الخطوة الاخيرة من دولة الامارات العربية بالإعلان عن اولى خطوات الخضوع والذل العربي في هذا الزمن المر يستوجب علينا ان نطالب بتبديل اسم المستشفى ليحمل اسما عراقيا لم يمد يده للتطبيع مع الكيان الغاصب لارض فلسطين".

