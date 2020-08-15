تبث قناة السومرية الفضائية قريباً سلسلة تقارير استقصائية مكتوبة ومرئية لقياس نجاح وفشل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تطبيق برنامجه الحكومي. وتأتي هذه التقارير الاستقصائية بعد بعد مرور 100 يوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وفي 6 ايار الماضي، وافق مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة الكاظمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 100 يوم على حكومة الكاظمي.. ترقبوا سلسلة تقارير استقصائية على السومرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.