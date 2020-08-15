المنافذ تعلن اعتقال مطلوب في ميناء أم قصر الشمالي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن اعتقال مواطن عراقي مطلوب للقضاء في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إلقاء القبض على مواطن عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (444 ق ع) والصادرة بحقه من محكمة تحقيق البصرة الثالثة". واضافت أن "عملية الضبط تمت استناداً إلى كتاب شعبة التراخيص واستخبارات منفذ أم قصر/ محطة ميناء بوابة البصرة".

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