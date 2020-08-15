الاعلام الامني: سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة الراشدية".

وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.