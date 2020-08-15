لليوم الخامس.. بريطانيا تسجّل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية البريطانية، لليوم الخامس على التوالي أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى إنجيلترا (934 حالة) وتتوزع الأخرى بين اسكتلندا (51 حالة) وويلز (27 حالة)، دون تسجيل إصابات جديدة في إيرلندا الشمالية.
وأكدت الوزارة تسجيل ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 317379 منها 41361 حالة وفاة.
المصدر: RT
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