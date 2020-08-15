رياضة 2020-08-15 | 18:21 1,055 مشاهدة اعلن نادي الديوانية الرياضي، ضم اللاعب الارجنتيني ماكسي رولون لتعزيز صفوف "الاحمر الديواني". وذكر النادي في بيان ان "المحترف الأرجنتيني ماكسي رولون وقع على كشوفات الأحمر الديواني للموسم الجديد". رولون يلعب في مركز جناح ومهاجم ويبلغ من العمر 25 عاماً. وسبق وان لعب رولون في اندية: برشلونة ، سانتوس، أرسنال ساراندي.



وسيصبح رولون اول مهاجم ارجنتيني في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسيصبح رولون اول مهاجم ارجنتيني في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ماكسي رولون اول لاعب ارجنتيني في الدوري العراقي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.