اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة بغداد

وأعرب رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان في بيان للتطبيعية عن "شكره وامتنانه، وبالنيابة عن اعضاء الهيأة، عبر ممثل التطبيعية، مقرر اللجنة الفنية والتطوير، وسام نجيب اصليوه".

وقدم صليوه كتاب شكر وتقدير إلى "رئيس جامعة بغداد، الاستاذ الدكتور منير حميد السعدي، ومديرة قسم النشاطات الطلابية، الدكتورة سميرة عبد الرسول، لتلبية جميع المتطلبات من خلال فتح ملاعب رئاسة الجامعة امام منتخباتنا الوطنية، وتوفير جميع مستلزمات النجاح".



وأكد رئيس جامعة بغداد على دعمه الكامل "لجميع نشاطات الاتحاد، بما يخدم المنتخبات الوطنية والكوادر الادارية والتدريبية".

وقدم رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاستاذ اياد بنيان، "شكره وتقديره لعمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المتمثلة بالاستاذ الدكتور قاسم محمد حسن، ومعاونيه كل من الدكتور صباح قاسم خلف والدكتور مهند عبد الستار، وذلك لاستعداد الكلية للتعاون المشترك والكبير بين الجانبين للاستفادة من الخبرات العلمية والاكاديمية المتواجدة في الجامعة، وفتح باب الكلية لاحتضان جميع نشاطات الاتحاد المزمع اقامتها في المستقبل كاستضافة المنتخبات الوطنية، واقامة الدورات التدريبية وورش العمل".