اخماد حريق مخازن للمعدات الكهربائية في ذي قار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق مخازن للمعدات الكهربائية في محافظة ذي قار.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "سبع فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في احد المخازن التابعة لمديرية كهرباء شمال الناصرية المتخذة لخزن المعدات الكهربائية في منطقة الشوفة في محافظه ذي قار".



وأضافت أن "فرق الدفاع المدني انقذت عدداً من الاسلاك والمحولات الكهربائية بعد عزلها وابعادها عن النيران المشتعلة حتى تمكنت من انهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".

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