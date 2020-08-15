اصحاب باصات يعتصمون بمركباتهم في النجف ويطالبون بفتح ابوابها

نظم اصحاب باصات للنقل في النجف، السبت، اعتصاماً مفتوحاً مطالبين بفتح ابواب المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، إن اعتصاماً مفتوحاً نظمه اصحاب باصات النقل وطالبوا محافظ النجف بفتح ابوابها اسوة بباقي المحافظات. وأضاف أن اصحاب الباصات اعتصموا بمركباتهم في ساحة ثورة العشرين.

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