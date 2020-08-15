العشرات يتظاهرون في النجف ويطالبون بافتتاح المستشفى الالماني

تظاهر العشرات من المواطنين، السبت، في محافظة النجف مطالبين بافتتاح المستشفى الالماني في المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات تظاهروا، عصر اليوم، أمام المستشفى الألماني مطالبين بافتتاحه سريعاً عقب تردي الواقع الصحي في المحافظة وتزايد إعداد المصابين.

ولم يكتمل انشاء المستشفى منذ 2011 بسبب نقص الأموال ومشاكل جمركية في إدخال المعدات من قبل الشركة الالمانية المنفذة، بحسب مسؤولين محليين.