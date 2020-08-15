السعودية تسجل 1413 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت السلطات الصحية السعودية، السبت، عن تسجيل 1413 إصابة جديدة بفايروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، في تقريرها اليومي رصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 35 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ الأول من أغسطس عندما تم تسجيل 30 وفاة.
وسجلت السلطات الصحية في المملكة خلال اليوم الأخير 1413 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 1383 إصابة في اليوم السابق.
وسجلت السلطات الصحية في المملكة خلال اليوم الأخير 1413 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 1383 إصابة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 297315 بما في ذلك 3369 حالة وفاة و29459 حالة نشطة منها 1766 مريضا في حالة حرجة، وتماثل 1528 مصابا بكورونا للشفاء في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 264487 شخصا.
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