مدرب برشلونة: حان وقت القرارات الحاسمة لمستقبل الفريق

واكتسح بايرن ميونخ نظيره برشلونة بنتيجة (8-2) ليحسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويلاقي الفائز من مباراة ليون ومانشستر سيتي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات سيتين عقب المباراة، وقال: "إنها هزيمة مؤلمة للغاية، هناك الكثير من الأهداف التي استحقوها، الفريق كان غارقًا، بايرن تجاوزنا".



وأضاف بشأن مستقبله كمدير فني مع برشلونة: "من السابق لأوانه التفكير في استمراري في النادي، الأمر لا يعود لي، هذا ليس ما يهمني، الآن علينا أن نقبل هزيمة كهذه".

وتابع: "كلمات بيكيه؟ أنا هنا منذ 6 أشهر ولا أعرف كل شيء أيضًا.. ربما يكون على حق، هناك شيء يحتاج إلى التغيير، حان الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة للمستقبل".

واستطرد: "كان بيكيه في برشلونة طوال حياته، رد فعله منطقي، لا أعرف ما إذا كان سيتعين تغيير أشياء كثيرة أو قليلة، إذا تم التفكير من قبل لاعب كان هنا طوال حياته، فهذا أمر مهم، أنا لست الشخص الأنسب للحديث عن هذا".



وأردف: "الحقيقة هي أننا نشعر بإحباط كبير، هذه الهزيمة تؤذيني، إنه أمر مؤلم للغاية، ليس فقط لمستقبلي، لأنني أعرف هذه المهنة بالفعل، إنه لأمر مؤلم أن أفكر في الجماهير والنادي".

وأكد: "كل شيء يحتاج إلى تحليل من منظور أوسع، مصداقية المدرب تتضاءل عندما يحدث شيء كهذا".

وأتم سيتين: "لا يوجد ما يمكن قوله للمشجعين الآن، علينا أن نعتقد أن المستقبل سيكون أفضل، يجب علينا التعافي من الصورة التي قدمناها اليوم، والتفكير في المستقبل".