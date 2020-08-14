درجال يطلع على اخر تدريبات ليوث الرافدين عن قرب

وذكر بيان للوزارة ان "درجال التقى بمدرب المنتخب قحطان جثير واستمع لشرح مسهب عن اهم مفاصل المعسكر التدريبي في بغداد وما يحتاجه المنتخب قبل التوجه الى محافظة كربلاء المقدسة، اذ سيدخل الفريق معسكرآ تدريبيآ ثانيآ هناك سيستمر لمدة ١٥ يوماً".وبين درجال وفقاً للبيان ان "جميع دوائر الوزارة والمديريات احيطت علما بضرورة تسهيل مهمة منتخب الشباب وتوفير كل ما يلزم لانجاح الاعداد والتحضيرات للتهائيات الاسيوية".

وثمن الوزير "الجهود الاستثنائية لجميع الملاكات العاملة على تهيئة الملاعب والمنشات الرياضية التابعة للوزارة ووصفهم بانهم الجنود المجهولين الذين يعملون من اجل اظهار الملاعب والمنشات الرياضية بأفضل صورة ممكنة وبما يستحق ان يقدم لمنتخباتنا الوطنية".