درجال يطلع على اخر تدريبات ليوث الرافدين عن قرب

2020-08-14 | 21:18
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تابع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عصر اليوم الجمعة، الوحدة التدريبية الاخيرة لمنتخب شباب العراق بكرة القدم والتي اقيمت على ملعب علي حسين شهاب داخل مجمع الوزارة.
وبين درجال وفقاً للبيان ان "جميع دوائر الوزارة والمديريات احيطت علما بضرورة تسهيل مهمة منتخب الشباب وتوفير كل ما يلزم لانجاح الاعداد والتحضيرات للتهائيات الاسيوية".
وثمن الوزير "الجهود الاستثنائية لجميع الملاكات العاملة على تهيئة الملاعب والمنشات الرياضية التابعة للوزارة ووصفهم بانهم الجنود المجهولين الذين يعملون من اجل اظهار الملاعب والمنشات الرياضية بأفضل صورة ممكنة وبما يستحق ان يقدم لمنتخباتنا الوطنية".
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