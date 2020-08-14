نصر الله يعلق على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، الإمارات بـ"خيانة الإسلام والعروبة والمقدسات"، بعد إعلانها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متوقعاً أن توقع دول عربية اتفاقات سلام مع إسرائيل من الآن وحتى الانتخابات الأميركية.
وأضاف، أن "الاتفاق الذي سيوقع عليه حاكم الإمارات الفعلي أمر متوقع"، ماضياً إلى القول "نتوقع أن تقدم دول عربية على توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل من الآن وحتى الانتخابات الأميركية".
وبخصوص الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، قال نصر الله "ليس لدينا رواية عن التفجير، وأن كشف ملابساته مسؤولية الدولة وجهات التحقيق"، مؤكداً أن "التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستمر ويعطي إجابة للشعب اللبناني وليس لحزب الله".
ولفت إلى أن "أول وظائف أي تحقيق دولي في انفجار المرفأ ستكون تبرئة إسرائيل ونحن نرفض التحقيق الدولي"، موضحاً "إذا كانت إسرائيل وراء التفجير بيروت فإن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي سيبعدون أي تهمة عنها".
وشدد الأمين العام لحزب الله قائلاً: "إذا كانت إسرائيل هي التي ارتكبت جريمة انفجار المرفأ فستدفع ثمنا بحجم هذه الجريمة".
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