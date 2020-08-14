العراق يدعو فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى دور فاعل لإيقاف 'الاعتداءات' التركية

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الوزير فؤاد حسين "أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجيمس كليفرلي عضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا كلا على حدة".وأضافت الوزارة في بيانها، أن حسين "بحث معهم أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق. وآخرها الاعتداء الأخير الذي قامت به تركيا الذي تسبب باستشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي".

وتابعت، أن حسين "أعرب في هذه الاتصالات الثلاثة عن رفضه لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحرمة وسيادة العراق، مدينا الاعتداء الأخير الذي طال منطقة سيدكان في محافظة أربيل بكردستان، ودعا إلى أهمية أن تضطلع حكوماتهم بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات المتكررة من الجانب التركي، وسحب قواته المتوغلة في الأراضي العراقية".



وأكد الوزراء الأوروبيون الثلاثة، وفقاً للبيان، "تضامن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدولية التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".