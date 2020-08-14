الجبوري: السنة يمرون بأسوأ مرحلة منذ تأسيس الدولة العراقية

وقال الجبوري في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه قناة السومرية، إن "السنة يمرون باسوأ مرحلة منذ تأسيس الدولة العراقية بسبب تهميش وظلم الطبقة السياسية الموالية لإيران لهم".

وأضاف، أن "بعض النواب يريدون تغيبر قانون الانتخابات الذي أقر تحت ضغط المتظاهرين"، معتبراً أن "انتخابات 2018 من أسوأ الانتخابات التي جرت في العراق".

