حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من عودة "ظاهرة" اغتيال الناشطين المدنيين في العراق.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تؤكد تحذيراتها السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والذي يشير إلى ضعف في الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومة الأمنية، بعد تسجيل أغتيال للناشط المدني تحسين اسامة في محافظة البصرة مساء اليوم".



وأضافت، أن "عدم الكشف عن الكثير من الاغتيالات السابقة ومنها جريمة اغتيال (الخبير الأمني) هشام الهاشمي شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الراي لاستئناف جرائمهم، ما يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان تحذر من عودة 'ظاهرة' اغتيال الناشطين المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.